I risultati del settore giovanile

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Vince l'Under 18 in casa con il Napoli, pareggia l'Under 17 in trasferta con il Torino. Impegnate in test amichevoli invece l'Under 16 e l'Under 15. Questi azzurro nell'ultimo weekend: UNDER 18 – EMPOLI-NAPOLI 6-2 (Izquierdo, Diodato, Cappelli, Bocci, Cecchi, Criscuolo)UNDER 17 – TORINO-EMPOLI 1-1 (Coppala)UNDER 16 – INTER-EMPOLI 1-2 (Orlandi 2)UNDER 15 – INTER-EMPOLI 4-2 (Campaniello, Blini)