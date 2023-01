I più pericolosi al mondo Gli ultimi quattro latitanti nel mirino del Viminale

WIRED Italia

Il latitante è considerato tra ial mondo, e condannato all'ergastolo per decine di omicidi e per le stragi del '92, costate la vita ai giudici Falcone e Borsellino, oltre che per gli ...I cinghiali, troppi e troppoE per i campi, e per le auto. Secondo uno studio dell' Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), i danni causati dagli ungulati all'... Latitanti: dopo Matteo Messina Denaro, chi sono gli altri più pericolosi