I benzinai rilanciano lo sciopero mentre l' Antitrust indaga sui prezzi

(Di lunedì 16 gennaio 2023) ... dopo aver valutato nel merito il decreto per la trasparenza deidei carburanti che è stato pubblicato sabato in Gazzetta Ufficiale. L'intenzione era quella di sciogliere la riserva domani, ...

Open

... ha commentato il presidente di Fegica Di Vincenzo, con l'Autority che 'indagherebbe sui petrolieri non per le loro eventuali responsabilità ma perché non avrebbero sorvegliato i...Il riferimento è al decreto sulla trasparenza dei prezzi pubblicato sabato dal governo, soprattutto nella parte relativa alle sanzioni che rischiano i. "Sul caro carburanti continua lo ... Governo-benzinai, i gestori rilanciano: «A queste condizioni ... Le ispezioni dell'autority nelle sedi di Eni, Esso, Italiana Petroli, Kuwait e Tamoil agitano le acque alla vigilia dell'incontro con il ministro Urso. I gestori sul piede di guerra per i nuovi obblig ...Il presidente di Figesc-Confcommercio ad HuffPost: "Venerdì ci avevano detto che siamo innocenti. Ma il decreto appena pubblicato ci tratta alla stregua ...