Hong Kong | Cina nomina rappresentante principale l' intransigente Zheng Yanxiong

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Pechino, 16 gen. (Adnkronos) - Lahato il capo dell'ufficio per la sicurezza nazionale dicome suo massimo, segno che Pechino rafforzerà il suo controllo sulla città. In un avviso il Consiglio di Stato ha infatti comunicato che, 59 anni, sostituisce un altro, Luo Huining, 68 anni, come capo del massimo ufficio di rappresentanza di Pechino a. Come direttore dell'Ufficio per la salvaguardia della sicurezza nazionale aè stato tra i funzionari cinesi e disanzionati dagli Stati Uniti per aver minato l'autonomia e le libertà dell'ex ...

L' indice Hang Seng di, +10% la scorsa settimana, sale stamattina dello 0,8%. CSI 300 dei listini di Shanghai e Shenzen +2,4% Stanotte la Banca del Popolo della Cina ha iniettato 79 ...L'indice Hang Seng della Borsa diha chiuso piatto a 21746,72 punti. In generale le azioni asiatiche hanno chiuso per lo piu' in rialzo, prolungando un recente rally dopo i guadagni di Wall ... Covid, il turismo vaccinale dei cinesi a Hong Kong: boom di richieste per i sieri "occidentali" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 gen - Il provider cinese di servizi internet Tencent ha dichiarato di aver licenziato piu' di cento dipendenti per violazione delle policy aziendali. La socie ...