Honda Civic - La Type R-GT è pronta a sfidare tutti nel 2024

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Il Tokyo Auto Salon è stato scelto dallaper presentare laR-GT concept: si tratta del prototipo della vettura da competizione che la Casa giapponese introdurrà nella categoria Super GT giapponese per la stagione. La vettura è stata realizzata partendo dalla base della berlina di undicesima generazione, da poco presentata nella varianteR. Addio NSX, tocca alla. Per lasi tratta di una decisione radicale: in precedenza, infatti, la Casa ha affrontato le gare giapponesi con la NSX a motore centrale, che però è giunta alla fine della propria carriera commerciale. La decisione di utilizzare la, quindi, è sia di tipo tecnico che commerciale e riporta gli appassionati in un mondo dove l'auto in pista deriva da un prodotto realmente ...

Addio NSX, tocca alla. Per lasi tratta di una decisione radicale: in precedenza, infatti, la Casa ha affrontato le gare giapponesi con la NSX a motore centrale, che però è giunta alla ...leggi anche NuovaType R: prezzo, prestazioni, dimensioni, fotoJazz e:HEV Jazz e:HEV Nuovo allestimento Advance Sport La Advance Sport si caratterizza per l'esclusiva colorazione ... Honda Civic Type R-GT: ecco la nuova auto da competizione per la Super GT Sulla base dell'ultima della sportiva, la Casa giapponese ha realizzato il prototipo da competizione, che in gara prenderà il posto della NSX ...