Hojlund | da titolare un giocatore clamoroso Ecco i numeri con l’Atalanta

(Di lunedì 16 gennaio 2023) La titolarità del centravanti delRasmusè assai impressionante, soprattutto dal punto di vista statistico Ormai l’etichetta di predestinato sarebbe da accantonare vista l’esplosività subito dimostrata al. Rasmuscontro la Salernitana è stato a mani basse il migliore in campo, ma l’aspetto più impressionante sono i suoiquando gioca da. Analizzando le partite dove il danese ha giocato dal primo minuto (Monza, Roma, Empoli, Napoli, Spezia, Bologna e Salernitana),è stato artefice di 4 goal e 2 assist in sette partite:da far venire la pelle d’oca nonostante abbia solo 19 anni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

FantaMaster

...con Ruggeri confermato sulla sinistra (quattro delle ultime cinque da, è la terza di fila), ma davanti alza il tasso di offensività schierando anche Boga, assieme a Lookman e, in un ...... quarto posto e zona Champions a 3 punti; punto 3) Boga, prima gara dae subito a segno, il primo in A con l'Atalanta; punto 4) doppietta di Lookman, 9 gol in 17 presenze; 5), 4 gol ... Zapata, Muriel e Hojlund: rebus e nuove gerarchie sul centravanti titolare Boga-Lookman-Hojlund la chiave per travolgere la Salernitana nella partita dei record. Ma non c'è tempo per festeggiare: giovedì Coppa Italia ...Compirà 20 anni a febbraio, Ramus Hojlund, attaccante dell’Atalanta che ormai possiamo considerare titolare specie dopo l’ennesima ottima prestazione, nello specifico quella contro la Salernitana.