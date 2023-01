Hockey pista | Serie A1 | Trissino continua a vincere Inseguitrici lontane e compatte

Leggi su oasport

(Di lunedì 16 gennaio 2023) La 15esima giornata della stagione regolare 2022-2023 delleA1 disi è ufficialmente conclusa con i posticipi domenicali. Tanti gol e tanto spettacolo, menù fisso del massimo Campionato Italiano, in una graduatoria in questo momento dominata dal, capace di imporsi 6-1 sul Monza. Alle spalle dei veneti un gruppo lontano e compatto di. Fra i risultati più importanti spicca il 3-3 fra Lodi e Sarzana, così come il 4-4 fra Grosseto e Sandrigo. Tirata invece l’affermazione del Valdagno, per 2-1 sul Montecchio, mentre larghi successi sono arrivati per Forte dei Marmi (10-2 al Montebello), Follonica (4-1 al Vercelli) e Bassano (7-1 al Viareggio). Di seguito i tabellini e la classifica aggiornata CAMPIONATOA1 – 15a GIORNATA – Programma E NOTE ...