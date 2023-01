Hockey ghiaccio | Alps League 2022-2023 | Vipiteno travolge Gherdeina nella sfida domenicale

(Di lunedì 16 gennaio 2023) La domenica dell’va in archivio. Un solo match in agenda: il derby italiano fra iBroncos e. Andiamo a vedere come sono andate le cose. LA CRONACA Un confronto dove non c’è partita, perché i Broncos travolgono 11-3 i rivali. Giftopoulos fa doppietta nel primo periodo, che si chiude sul 3-0 per effetto – anche – della rete di Mizzi. Il secondo periodo è pieno di gol. McBride mette a referto il 4-0, poi Gibbon fa il 4-1 per gli ospiti, che però vengono travolti dalla marea dei giocatori di. Gander, Conci, Giftopoulos, Eisendle e ancora Giftopoulos: per un complessivo 9-1. Si va nel terzo e ultimo tempo. Pitschieler e Luisetti fanno 9-2 e 9-3, ma Deluca e Mizzi ristabiliscono le distanze fissando il ...

