Ho il diritto di morire in pace Le vicende giudiziarie e i tormenti di Gina

leggo.it

https://m.dagospia.com/lollo - ma - non - mollo - gina - lollobrigida - compie - 95 - anni - dal - processo - a - piazzolla - alla - festa - a - subiaco - 316178 Federica Bandirali per corriere.it ...Messina Denaro, patrimonio segreto da 4 miliardi: chi sono i prestanome dei suoi beni Gina Lollobrigida morta, le sue ultime parole in tv: 'Ho ildiin pace' Francesca Lollobrigida, l'... Gina Lollobrigida morta, le sue ultime parole in tv: «Ho il diritto di morire in pace» La morte di Gina Lollobrigida è arrivata all’improvviso oggi, 16 gennaio 2023, in una clinica di Roma dove era ricoverata da tempo. La celebre attrice, che ha fatto la ...Martina Scialdone era un'avvocata esperta di diritto di famiglia, molto dedita al lavoro, con un rapporto simbiotico con la madre e il fratello.