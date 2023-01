Highlights e gol Empoli-Sampdoria 1-0 | Serie A 2022 2023 VIDEO

Leggi su sportface

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Ildei gol e deglidi, match valevole per la diciottesima giornata del campionato di. Allo stadio Castellani partita equilibrata con i padroni di casa che hanno la chance di passare in vantaggio ma la sprecano con Satriano, anche gli ospiti hanno una occasione gigantesca con Vieira che recupera palla ma sbaglia il passaggio decisivo. La partita si sblocca nella ripresa, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, con la zuccata vincente di Ebuehi. Laci prova, si costruisce un paio di occasioni importanti, all’ultima palla disponibile Colley fa 1-1 in mischia sulla clamorosa scucchiaiata di Audero. Il gol però viene annullato per fallo di mano di Gabbiadini. SportFace.