Hellas Verona | aumentano le pretendenti per Henry

Pianetagenoa1893.net

SETTORE FEMMINILE Non inizia come sperato il 2023 della Primavera 1, che cade in casa dell'Women. Scaligere avanti dopo neanche 4' con Bertucco, lesta ad approfittare di un'indecisione della difesa biancoazzurra. Le Titane comunque restano in partita fino al cuore della ...L' Inter , dal suo canto, è reduce da una vittoria importante in campionato contro l', oltre che dalla qualificazione (seppur agognata) ai quarti di Coppa Italia contro il Parma . Il ... HELLAS VERONA-GENOA WOMEN LIVE MATCH 3-0 FINALE Hellas Verona FC comunica di aver acquisito da Hertha Berlino, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023 - con opzione di riscatto - il diritto alle prestazioni sportive del difensore Deyovaisio Zeef ...Contestualmente all'annuncio di Jayden Braaf, attaccante del Dortmund, l'Hellas annuncia l'arrivo dall'Hertha Berlino, a titolo temporaneo ...