Harry e William | la guerra tra fratelli ' iniziata per le salsicce' | la rivelazione dell' ex maggiordomo

TGCOM

, nella biografia ' Spare ', parla a lungo del rapporto con il principe, primogenito e futuro re, e del suo ruolo di 'rimpiazzo' e ruota di scorta . Principe, Lapo Elkann si ..."È necessario chesia qui, nella stanza con il re, il principe di Galles (, ndr) e un paio di altri membri della famiglia", fa sapere la fonte, spiegando quanto ognuna delle parti in ... Harry e William, i reali vogliono un colloquio di pace per "salvare" l'incoronazione di re Carlo Durante la puntata di domenica 15 gennaio di “Zona bianca”, in onda su Rete 4, lo scrittore e giornalista Antonio Caprarica, ospite di un ...The biggest joke of Harry’s book is his penis getting frost bite during the wedding of Prince William and Princess Kate. It has left behind A Promised Land’ by former US President Barack Obama's and m ...