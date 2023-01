Vanity Fair Italia

... e poi volendo potresti aggiungerci una spolverata abbondante di cugino diPotter diventato ... Quindi preferivo raccontarvi divolta che ho mangiato un biscotto speziato (due in realtà) e ...L'Erede e la Riserva:definizione non era un giudizio, ma era anche priva di ambiguità. Io ...dice che non si sentiva "offeso" : "Non provavo assolutamente niente. La linea di successione ... Harry e quella «storia inventata» sul maggiore Hewitt (che non è suo papà) Principe Harry, cosa significa la collana strappata da William Harry, che non sarà più il benvenuto all'incoronazione di Carlo La biografia di Harry e il silenzio della Corona Meghan Markle, le ...Io sento ancora di avere una responsabilità, sapendo che i suoi tre figli, o almeno uno di loro, faranno la mia stessa fine, quella del pezzo di ricambio (spare; ndr). E questo mi fa male, mi ...