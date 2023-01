(Di lunedì 16 gennaio 2023) Il principe ricorda il dettaglio nel libro-bomba Spare, per dimostrare che fin dall'infanzia è stato trattato dalla royal family (e non solo) come la «ruota di scorta» dell'erede al trono. Un trauma che lo ha accompagnato per tutta la vita

Vanity Fair Italia

E, come ha detto Tina Brown: "è stato incredibilmente toccante e commovente sentire comeha affrontato la perdita della madre da. Ma quando discute degli ultimi anni, sta facendo lui ...C'è il rischio, infatti, che possiate fare dei grossi danni al vostroe non solo. Navigazione articoli Spare,ed il retroscena incredibile sulla nascita dei figli: era presente anche ... Harry bambino, che a Balmoral divideva la camera da letto con William (ma la sua metà era «più piccola e misera») Il principe ricorda il dettaglio nel libro-bomba Spare, per dimostrare che fin dall'infanzia è stato trattato dalla royal family (e non solo) come la «ruota di scorta» dell'erede al trono William. Un ...Promossi Revolutionary road Una ragazzina tedesca di nome Martha voleva fare qualche domanda (in inglese) a Kate Winslet per il programma per bambini “logo!” in onda sul canale ZDF. Ma era agitatissim ...