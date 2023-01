'Hai scambiato una Ferrari per una Twingo'. Piquè replica così a Shakira

La7

una Ferrari con una Twingo ,un Rolex con un Casio...". Shakira ha scelto la musica per attaccare Gerard Piqué dopo aver subito il tradimento dell'ex compagno con la 23enne ...Molte donne hanno apprezzato il coraggio e l'orgoglio della superstar colombiana, che ha tirato in ballo la giovane rivale in amore, sfottendo l'ex: 'un Rolex con un Casio , una Ferrari ... "Hai scambiato un Rolex per un Casio", Piqué replica a Shakira così Notizie, trattative e indiscrezioni di oggi su Milan, Inter, Juventus, Roma, Napoli e tutte le altre squadre di serie A e degli altri campionati ...Le ultime notizie di calciomercato oggi 16 gennaio: le trattative di Milan, Roma, Inter, Juve e delle squadre di Serie A ...