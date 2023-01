Ha metastasi Il tumore che ha fatto arrestare Matteo Messina Denaro

(Di lunedì 16 gennaio 2023)da un anno era in cura perdel colon-retto, la seconda causa di decesso per cancro

L'Agi ha invece appreso da ambienti della clinica che Messina Denaro soffriva di tumore al colon e aveva metastasi epatiche per cui si sottoponeva a cicli periodici di trattamenti chemioterapici. "U siccu", "il magro", uno dei suoi soprannomi, è malato di tumore al colon. Si era recato nella clinica La Maddalena di Palermo per un day hospital, per curare un cancro che sta combattendo da anni. Si faceva chiamare "Andrea Bonafede", Matteo Messina Denaro, 60 anni.