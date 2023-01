“Ha dimenticato il ceto medio” Renzi imbufalito con Meloni

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Una classe sociale dimenticata dal governo. Una valutazione politica bollata come miope. Uno scenario che potrebbe cambiare in pochi mesi. Matteotorna ad attaccare il governo. Ieri sera, durante la trasmissione televisiva “Zona Bianca”, in onda su Rete 4, il senatore toscano ha usato toni sprezzanti contro l'esecutivo guidato da Giorgia. Al centro delle invettive, il trattamento riservato al, il mancato intervento di riduzione delle accise sui carburanti e una serie di interventi sul calcio di serie A giudicati “profondamente sbagliati” dal nativo di Rignano. “Ilè il verodi questa fase - ha sottolineato il leader di Italia Viva -. Mi hanno preso tutti in giro perché la prima cosa che feci fu dare a dieci milioni di ...

Il Tempo

Zona Bianca, Renzi punta il dito su Meloni: "Ceto medio dimenticato" Una classe sociale dimenticata dal governo. Una valutazione politica bollata come miope. Uno scenario che potrebbe cambiare in pochi mesi. Matteo ...Il capogruppo UDC: "Sanno che non saliranno più tra i ricchi e temono di scendere tra i poveri. Non sfilano e non hanno lobby" ...