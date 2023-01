Greta Thunberg portata via di peso dalla polizia da una manifestazione ambientalista in Germania

Leggi su tpi

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Sollevata dida due agenti evia nel bel mezzo di una protesta: latedesca ha allontanato, neo-ventenne attivista e simbolo del movimentoFridays For Future, durante unaa Lutzerath, in, contro l’allargamento della miniera di carbone di Garzweiler. Media locali riferiscono che le forze dell’ordine avevano intimato agli ambientalisti di andarsene, ma di fronte alle rimostranze dei presenti, sono state costrette a intervenire. Fossil fuel companies need violence to keep extracting coal. Here @and @Luisamneubauer being brutaly pushed during the legal and registered protest.pic.twitter.com/EsmghEngsp — ?????? ????????? ...