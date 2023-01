Grenfell Tower | una dozzina di pompieri ammalati di cancro e leucemia dopo i soccorsi

(Di lunedì 16 gennaio 2023) La sanità pubblica e il sindacato dei vigili del fuoco stanno monitorando il numero di casi ditra i circa 1.300 vigili del fuoco intervenuti nell’operazione di spegnimento della, il grattacielo di Londra incendiatosi nel 2017 provocando la morte di 72 persone tra cui gli architetti italiani Marco Gottardi e Gloria Trevisan. Secondo quanto riportano i media inglesi, sono almeno 12 i casi die diall’apparato digerente, alcuni terminali, riscontrati tra i, in molti casi giovanissimi, che furono spediti nel quartiere di North Kensington. Quattro anni fa una ricerca realizzata dall’università del Central Lancashire aveva evidenziato come i terreni attorno alla...

Corriere della Sera

LONDRA - Numerosi vigili del fuoco intervenuti nella strage dellanel 2017 hanno riscontrato tumori, buona parte dei quali all'apparato digerente e leucemia, e alcuni di essi sarebbero già terminali. È la notizia riportata dal Daily Mirror , che ...Cancro è la medaglia che la vita ha riservato ai vigili del fuoco che hanno salvato molte vite nellaimmane sciagura dell'incendio dellaa Londra. A loro viene diagnosticato un cancro terminale. 5 anni fa erano accorsi per domare l'incendio scoppiato a Londra nella notte del 14 giugno 2017 che distrusse un intero palazzo ... Grenfell Tower, tanti pompieri ammalati di cancro dopo i soccorsi La tragedia nel 2017 uccise 72 residenti. Secondo la stampa inglese, ad almeno una decina dei vigili del fuoco è stato diagnosticato un tumore per ...Ai pompieri intervenuti per domare l'incendio sono state diagnosticate gravi forme tumorali causate dall'inalazione di sostanze tossiche ...