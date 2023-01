Grande Fratello Vip | il racconto della ventottesima puntata

Today.it

Leggi Anche 'Vip', scontro aperto tra Dana Saber e Nicole Murgia La nuova puntata di 'Vip' si apre con Alfonso Signorini che entra a passo di danza insieme a Giulia Salemi. Al primo ...Dopo il periodo di assenza per problemi di salute, Antonino Spinalbese , è rientrato durante il week end nella casa delVip . Questa sera durante la diretta di lunedì 16 gennaio, Signorini gli ridarà il benvenuto ufficiale e parlerà con i vipponi degli eventi della settimana tra litigi e 'triangoli' ... Grande Fratello Vip, anticipazioni stasera: il rientro di Antonino, discussioni e gelosie Gf Vip Oriana foto: outfit sexy per la Cena con Delitto che si è tenuta nella Casa più spiata d'Italia. Ecco le immagini della showgirl ...Dopo il periodo di assenza per problemi di salute, Antonino Spinalbese, è rientrato durante il week end nella casa del Grande fratello Vip. Questa sera durante la diretta di ...