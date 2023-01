Grande Fratello Vip 7 | anticipazioni ventottesima puntata | triangoli e gelosie

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Dopo litigi, spoiler e avvicinamenti romantici, ritorna l’appuntamento con ilVip 7. Stasera, 16 Gennaio 2023, andrà in onda lache riserverà delle belle sorprese per alcuni vipponi. A fare gli onori di casa Alfonso Signorini, accompagnato da Orietta Berti e Sonia Bruganelli, nel ruolo di opinioniste, Giulia Salemi in quello di esperta social. Leggi anche: Dove vedere la replica delVip 7delVip 7 Stasera, lunedì 16 gennaio, in prima serata su Canale 5 ventottesimo appuntamento con “Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e ...

Antonino Spinalbese è rientrato nella casa delVip ma non convince gli altri concorrenti. Alcuni inquilini sono infatti convinti che nel periodo in cui l'ex di Belen è stato fuori dallo show per motivi di salute , avrebbe avuto ...Davide Donadei , nonostante l'aspetto solare, nasconde più di un dolore. L'attuale concorrente delVip ha dovuto fare i conti con un padre "ingombrante" ed anche con la malattia che l'ha condizionato in più occasioni. La malattia di Davide Donadei del GF Vip Davide Donadei , ...Stasera su Canale 5 torna l'appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini: occhi puntati su Daniele e Oriana (e Nicole) ma anche su Nikita e Luca ...Antonino Spinalbese è rientrato nella casa del Grande Fratello Vip ma non convince gli altri concorrenti. Alcuni inquilini sono infatti convinti che nel periodo in cui l'ex di ...