Governo | Renzi | ' non supererà il 2024'

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "Questonon supera il. Troppo disunito, troppe polemiche, troppe tensioni. Quanto a Meloni premier dipenderà molto da lei. Ha fatto una lunga marcia in dieci anni. Nelle ultime settimane mi pare abbia ingranato la retromarcia su tutto. Per lei il 2023 sarà l'anno della verità. Lo dovrà affrontare senza il suo principale alleato, Enrico Letta". Lo afferma Matteo, in un'intervista a 'La Stampa'.

non è più segretario del PD da 5 anni e da 4 abbiamo fondato Italia Viva, voltando pagina. Se il P D di Letta e Schlein oggi è al 15 per cento e alci sono Meloni e Salvini , forse ......, inutile parlarne ulteriormente, vedremo. Certo, se uno pensa che ci resta Giuseppe Conte , brrrrr ! Ma, come dicevo, in questo momento ciò che importa di più è lo ' stupore ' del. "Il consenso della premier è ancora molto alto, la luna di miele non è finita. Tuttavia la crescente irritazione di Meloni con gli alleati e con la stampa dimostra un nervosismo inatteso dopo neanche ...