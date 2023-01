Governo | Berlusconi | “Sostegno leale ma non rinunciamo alla nostra identità”

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 16 gennaio 2023) MILANO – “Sosterremo lealmente ilMeloni ma questo non significa rinunciare: significa prima di tutto tenere fede a un patto di lealtà con gli elettori”. Lo ha detto il presidente di Forza Italia Silvio, parlando a villa Gernetto. “Fi è il partito cardine della maggioranza e nessuno può mettere in dubbio lalealtà verso il. Allo stesso tempo non rinunceremo maistoria e ai nostri ideali, in perfetta continuità con il programma di centrodestra”, ha aggiunto l’ex premier. L'articolo L'Opinionista.