Governo-benzinai | i gestori rilanciano | «A queste condizioni sciopero confermato»

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Cambiano ancora idea idelle pompe di carburanti. Dopo aver “congelato” loindetto per il 25 e il 26 gennaio – a seguito di un incontro con la premier Meloni -, oggi i rappresentanti di Fegica e Figisc Confcommercio hanno affermato che «alo». Il riferimento è al decreto sulla trasparenza dei prezzi pubblicato sabato dal, soprattutto nella parte relativa alle sanzioni che rischiano i. «Sul caro carburanti continua lo scaricabarile del», ha detto il presidente della Fegica, Roberto Di Vincenzo, mentre il presidente nazionale della Figisc Bruno Bearzi ha aggiunto: «Se domani nell’incontro al Mimit non si riparte dal decreto, si conferma lo ...

Motivo della serrata resta il decreto sulla trasparenza dei prezzi pubblicato sabato dal, soprattutto nella parte relativa alle sanzioni che richiano i.