Gori-Avellino | questo matrimonio non s’ha da fare | bloccata la cessione

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– Mirkoe l’nonda. La Triestina, dopo la vittoria maturata con il Novara (2-0) ha bloccato ladel centrocampista. Ferma la volontà del presidente Simone Giacomini che non intende cedere i gioielli. L’, già da tempo aveva trovato l’accordo consu base biennale: ora la fumata nera. Al contrario Mamadou Tounkara del Cittadella nelle prossime ore si aggregherà al gruppo di Massimo Rastelli. Bruciate le tappe l’attaccante cresciuto nelle giovanili della Lazio. Dopo la fumata nera per, l’dovrà virare su altri profili. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

