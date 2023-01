Golf | Francesco Molinari | “La Ryder Cup di Roma è un sogno che voglio raggiungere”

Leggi su sportface

(Di lunedì 16 gennaio 2023) “LaCup diè unche, il mio primo obiettivo di quest’anno. Giocarla in Italia, in casa, sarebbe fantastico. E la mia personale opinione è che Tiger Woods, in un modo o nell’altro, sarà coinvolto nell’evento. Per il team Usa è una figura troppo importante, con lui tutti si sentono più protetti”. Cosìin una intervista all’ANSA, all’indomani del successo ad Abu Dhabi nella Hero Cup. “L’esperienza e la vittoria nella Hero Cup, insieme a Migliozzi e a tutto il resto del team – ha sottolineato– è stata importante. Luke Donald mi ha fatto i complimenti. Non c’è ancora niente di deciso ma sto pensando, insieme alla mia famiglia, di tornare a vivere in Italia, a Torino”. SportFace.