Gli ultimi sondaggi | le intenzioni di voto

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Glidi politica sulledidegli italiani raccontano il rafforzamento della coalizione di centrodestra al governo mentre all'opposizione se il M5S continua la sua crescita, seppur lieve, è ormai pesante il crollo del Partito Democratico sceso sotto la soglia psicologica del 15%. Ma soprattutto è da notare il nuovo record di FdI sopra il 31%. Importanti anche le rilevazioni in vista delle prossime elezioni regionali, in Lombardia e Lazio, dal forte valore politico nazionale. Questo l'ultimoo legato al Lazio: - Francesco Rocca (centrodestra): 42,6- Alessio d’Amato (centrosinistra): 34,8- Donatella Bianchi (Movimento 5 Stelle): 18,3 L'ultimoo è di: Termometro Politico per Repubblica del 16 gennaio FdI - 28,8 (-0,1% rispetto al ...

Agenzia ANSA

Ormaiincontri ravvicinati con i cinghiali solo all'ordine del giorno e stanno diventando un pericolo serio per chi se li trova davanti. Neglimesi diverse anche le aggressioni. A Formello ...... la più premiata neglianni, scritta in modo egregio da Neil Druckmann . Lo stesso, insieme con l'ideatore di Chernobyl Craig Mazin ,dà una forma nuova - allargandoneorizzonti, ... Precipita un aereo in Nepal, gli ultimi istanti di volo - Mondo A tre anni dalla diffusione a livello globale dello smart working, imprenditori e lavoratori si domandano che fine faranno i classici uffici. Sebbene il mercato immobiliare di questo settore stia recu ...Nota della redazione: Forbes Advisor potrebbe guadagnare una commissione sulle vendite realizzate dai partner grazie ai link contenuti in questa pagina. Le opinioni e le valutazioni dei nostri redatto ...