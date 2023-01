Gli sconti di inizio anno sono l’occasione idelae per puntare sul capo senza tempo più chic e trasversale

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Quando si compra un blazer ai saldi non si sbaglia mai. I periodi diinfattiperfetta per fare incetta di tutti quei pezzi intramontabili che devono assolutamente esserci nel guardaroba. Puntando su brand più prestigiosi o su colori e stampe che mancano nel nostro armadio. Comprare in modo smart vuol dire infatti studiare d’anticipo. Prendendo appunti su tutto quello che potrebbe completare gli altri capi nel creare nuovi outfit. Il blazer è uno di quei jolly che si può indossare in mille modi diversi. E di cui ci si stanca difficilmente. Tra i capi più trasversali dell’armadio, il blazer può essere tranquillamente indossato in tre stagioni diverse. Come scegliere il blazer perfetto Tutto sta nella scelta del modello ideale. Prima di tutto viene la silhouette. Oversize e boxy o affusolato e a clessidra. Lungo ...

