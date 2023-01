Gli indirizzi imperdibili di Milano tra una sfilata e l’altra

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Li abbiamo scelti uno per uno, tra una, perché la settimana della moda milanese è frenetica, vero, ma a Linkiesta sappiamo unire lo stile con il piacere. Ecco alcuninuovi, segreti o anche tradizionalissimi (ma con un twist inaspettato) per vivere la city a modo nostro. E questa volta lo abbiamo fatto con un partner speciale: Lynk & Co – il nuovo brand di mobilità sharing che fa della condivisione un valore e un asset strategico – che ci ha scorrazzato in lungo e in largo. Dalle location più lontane (non sono mancate neanche questa volta) a quelle centralissime in cui è bene arrivare in maniera sostenibile, magari a bordo di un’auto ibrida plug-in, con autonomia fino a 87 km con la sola alimentazione elettrica. Noi abbiamo provato la 01, livrea dark e tocchi blu neon che si facevano notare nella folla di ...