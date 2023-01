Giù da un ponte in sedia a rotelle | la protesta-choc degli attivisti green in Germania

La Gazzetta dello Sport

Renzi sta al gioco: "Vecchio". "Per quale di questi ruoli pensa di essere più adatto", ... Dopo l'annuncio dei Pooh a Sanremo da parte di Amadeus,il sipario con 'Tanta voglia di lei' in ...... si deve affrontare una semicurva a sinistra per salire sul, che diventa insidiosa se ... l'utilitaria non ha trovato ostacoli ed è finitaper una ripida scarpata alta 10 metri, nell'alveo ... Argentina, la follia dei tifosi: si lanciano dal ponte verso il pullman della squadra