GIOVANNI CROCIATA

(Di lunedì 16 gennaio 2023) L'A.S. Cittadella comunica il trasferimento in prestito di dall' Empoli F.C. Nato a Palermo nel 1997 cresce calcisticamente nel Settore Giovanile del Milan.Tanta esperienza in B con le maglie di Brescia, Crotone, Carpi e Spal prima di approdare all'inizio di questa stagione al Sudtirol.Dribbling e visione di gioco per un centrocampista che conta presenze anche in Serie A con le maglie di Crotone ed Empoli. Ail nostro benvenuto in granata, certi che la sua voglia ed esperienza saranno di grande aiuto per il prosieguo di stagione del Cittadella.