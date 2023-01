leggo.it

... 'Per me sei una donna' Trans suicida in casa a 19 anni: 'Ha denunciato violenza e bullismo, ma era sola' Trans trovata morta in albergo: arrestato un 35enne per l'omicidio di ArdeaCristina ...L'avevano guardata subito con sospetto. Poi erano passati all'azione decidendo di far fuori la professoressaCristina Vivinetto perché transessuale. Un processo lapidario quello dei vertici dell'Istituto paritario Kennedy di Roma, che avevano ritenuto la donna non adatta a ricoprire il ruolo di ... Giovanna, la prof licenziata perché trans: il tribunale le dà ragione. «Mi dicevano che non spiego bene» Non c'era alcun valido motivo per licenziarla. Così i giudici del Tribunale di Roma hanno dato ragione alla professoressa Giovanna Cristina Vivinetto che, nel 2019, è ...Giovanna Cristina Vivinetto ha ottenuto finalmente giustizia: «Mi tremano le mani: per la prima volta in tribunale è stato riconosciuto il peso specifico ...