Giorno Memoria | a Chieti mostra sui 15 campi di prigionia in Abruzzo

(Di lunedì 16 gennaio 2023)- Furono 15fascisti di concentramento insu un totale di 48 nell'intera penisola e 63 "località di internamento libero, una sorta di domicilio coatto riservato a quei deportati che erano ritenuti meno pericolosi, nelle contingenze belliche". La storia di questa regione lager sarà raccontata da unache verrà inaugurata mercoledì 18 gennaio presso il Palazzo della Provincia die rimarrà esposta fino al 31 gennaio: il tutto come culmine per ildella2023, nell'ambito della XXIII edizione del progetto "Il Calendario della Repubblica-Il Dovere della. Ad organizzare la'Idi concentramento fascisti indal 1940 al 1943' ...

Fotografie di Henning Langenheim e Peter Liedtke', allestita in occasione deldella. Si tratta di una mostra tematica a cura del Fritz Bauer Institut di Francoforte (la versione ......- Promette di toccare le corde più profonde dell'emozione il programma che la parrocchia del Sacro Cuore di Gesù in Vogogna con il patrocinio del Comune ha predisposto per ildella, ... Seriate, Giorno della Memoria: il sindaco Vezzoli (Lega) nega il patrocinio all’iniziativa dell’Anpi Tempo di lettura 2 minuti Clicca e condividi l'articolo Il 27 gennaio 1945 le truppe sovietiche liberarono i superstiti del campo di concentramento di Auschwitz facendo conoscere al mondo gli orrori d ...VOGOGNA - 16-01-2023 - Promette di toccare le corde più profonde dell'emozione il programma che la parrocchia del Sacro Cuore di Gesù in Vogogna con il patrocinio del Comune ha predisposto per il Gior ...