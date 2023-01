Giorno Memoria | a Chieti mostra sui 15 campi di prigionia in Abruzzo

(Di lunedì 16 gennaio 2023)- Furono 15fascisti di concentramento insu un totale di 48 nell'intera penisola e 63 "località di internamento libero, una sorta di domicilio coatto riservato a quei deportati che erano ritenuti meno pericolosi, nelle contingenze belliche". La storia di questa regione lager sarà raccontata da unache verrà inaugurata mercoledì 18 gennaio presso il Palazzo della Provincia die rimarrà esposta fino al 31 gennaio: il tutto come culmine per ildella2023, nell'ambito della XXIII edizione del progetto "Il Calendario della Repubblica-Il Dovere della. Ad organizzare la'Idi concentramento fascisti indal 1940 al 1943' ...

LA NAZIONE

All'alba delseguente venne condotto al poligono di tiro, dove fu fucilato assieme ad altri otto condannati". Pasquino Borghi era entrato nel seminario di Marola a dodici anni e aveva ...La versione in promozione è quella da 128GB diinterna. Perché è un ottimo affare questo ... Xiaomi Redmi Note 11: su Amazon fai l'affare delL'occasione fa l'uomo ladro e tu devi essere ... Il Kechì Kinnor dell'Orchestra Multietnica di Arezzo per il Giorno della Memoria - Cosa Fare Verso il Giorno della Memoria: l'appuntamento è giovedì con il monologo di Faber Teater. Vercelli si avvicina alla Giornata della Memoria con un primo appuntamento in programma giovedì 19 gennaio alle ...La vicenda Auschwitzland, a meno di due settimane dal Giorno della Memoria La sentenza arriva a due settimane dal Giorno della Memoria, il 27 gennaio. La vicenda creò tanto sgomento, scalpore e ...