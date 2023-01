Giorno di festa anche per me | Messina Denaro | la rivelazione della Meloni

(Di lunedì 16 gennaio 2023) “E' undiper noi che possiamo dire che la mafia si può battere. Non abbiamo sconfitto la mafia ma era una battaglia da vincere, un colpo duro. E' undiper me visto che ho iniziato la mia avventura di Presidente del Consiglio dalle macerie di via d'Amelio”. Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio Giorgiain un punto stampa alla Procura di Palermo a seguito dell'arresto del boss di Cosa Nostra Matteo.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

