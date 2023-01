Giochi Olimpici anche in chiaro sulla Rai da Parigi 2024 a Brisbane 2032

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) annuncia che tutti i diritti media in Europa per i2026/sono stati assegnati all'European Broadcasting Union (EBU) e a Warner Bros. Discovery. Avevano presentato un'offerta congiunta per l'acquisizione in 49 Paesi europei dei XXVInvernali di Milano Cortina 2026, deidella XXXIV Olimpiade di Los Angeles...

LiveTennis.it

Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha assegnato i diritti media in Europa per le quattro edizioni deidel periodo 2026/2032 a European Broadcasting Union (EBU) e a Warner Bros. Discovery . A seguito del bando di gara pubblicato dai CIO, l'EBU e Warner Bros. Discovery hanno presentato ...Discovery fa il bis sui diritti Tv per i. Dopo averli acquisiti per il 2018 - 2024 a livello europeo, sulla stessa scala il colosso media Usa nato dall'acquisto di WarnerMedia da ... Il Cio assegna I diritti media esclusivi dei Giochi Olimpici 2026-2032 In Europa a Warner Bros. Discovery e a European ... Una lieta notizia. Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha annunciato oggi che tutti i diritti media in Europa per i quattro Giochi Olimpici del periodo 2026/2032 sono stati assegnati all’Europea ...Il Comitato Olimpico Internazionale(CIO) annuncia che tutti i diritti media in Europa per i Giochi Olimpici 2026/2032 sono stati assegnati ...