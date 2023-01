Gina Lollobrigida | Sophia Loren commenta la triste notizia della morte della sua amica e collega

la Repubblica

Eravamo tutte brutte per la fame e malvestite per la guerra, ma Miss Italia scoprì che esistevano ragazze bellissime come forse non ce ne sarebbero state più. E nel 1947, seconda edizione, le ...Non poteva non aprirsi con una pagina sulla morte dila puntata di oggi, lunedì 16 gennaio 2023, del programma condotto da Alberto Matano, che dopo una breve introduzione sul fatto di cronaca che segna a tutti gli effetti la storia, ... Morta Gina Lollobrigida, la "bersagliera" del cinema italiano Gina Lollobrigida, spunta un clamoroso retroscena sulla sua morte: conduttrice sotto choc Poche ore fa è venuta a mancare la popolare attrice all'età di ...In studio c’erano Gina Lollobrigida, il suo avvocato Antonio Ingroia e l’amica da più di vent’anni, Mara Venier. «Con tutto quello che le è successo, sfiderei chiunque a restare felice. In ...