Gina Lollobrigida morta a 95 anni | a settembre l' operazione al femore Addio alla ' bersagliera' del cinema italiano

(Di lunedì 16 gennaio 2023) È. Grande protagonista del, l' attrice era nata a Subiaco il 4 luglio del 1927, aveva quindi 95compiuti.

Agenzia ANSA

è morta all'età di 94 anni: è stata una delle più grandi attrici italiane e una delle icone della bellezza italiana nel mondo. La notizia è arrivata pochi minuti fa:...Per molti era La Bersagliera del capolavoro di Luigi Comencini, per altri la Fata Turchina dello storico sceneggiato di Pinocchio della Rai, ma per tuttiè stata icona ed essenza del cinema italiano, volto rassicurante e temperamento ferino di una diva tout court, di una donna che ha votato la sua vita all arte e che oggi, 16 gennaio ... È morta Gina Lollobrigida ROMA (ITALPRESS) – E’ morta, all’età di 95 anni, Gina Lollobrigida. Nata a Subiaco nel 1927, partecipa a Miss Italia classificandosi terza. Durante la sua carriera è diretta da registi italiani di gra ...È morta a 95 anni Gina Lollobrigida. Nata a Subiaco il 4 luglio 1927, la Lollobrigida è stata una tra le più note attrici del cinema italiano. Nel corso della lunga carriera è stata diretta da ...