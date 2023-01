Gina Lollobrigida | l’omaggio della Meloni | «Ha illuminato l’immagine dell’Italia nel mondo»

(Di lunedì 16 gennaio 2023) «Ricordiamo con grande affetto, attrice di grande talento, appassionata, intensa, trascinante. Ci lascia una protagonista, un’ icona del cinema italiano, una delle interpreti più importantisua generazione, che ha contribuito alla diffusione delitaliana nel». Èalla grande attrice simbolo del cinema italiano scomparsa oggi del premier Giorgia. I funerali di, si svolgeranno giovedì 19 gennaio alle 12.30 presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma. La Camera ardente dell’attrice sarà allestita presso la SalaProtomoteca in Campidoglio mercoledì 18 gennaio dalle 10 alle 19, e giovedì dalle 9.30 alle ...

L'Archivio Riccardi vuole celebrare la grandezza dicon una mostra virtuale. In questa mostra potete vedere esclusive e preziose 96 immagini di Carlo Riccardi e Maurizio Riccardi . La mostra potete vederla, cliccando qui . Questa è un'..., la Rai ricorda l'attrice: ecco come cambia il palinsesto Anche la Rai ha cambiato il proprio palinsesto per ricordare una delle più grandi protagoniste del Cinema italiano:... Morta Gina Lollobrigida, la "bersagliera" del cinema italiano Molte le apparizioni in tv fino agli anni più recenti, sempre caratterizzate da grande eleganza e ironia Luigia Lollobrigida, detta Gina, nata a Subiaco il 4 luglio 1927, da giovanissima si ...(ANSA) - TORINO, 16 GEN - "Gina Lollobrigida Era la più bella, bellissima, una grande diva, intelligente, aveva studiato all'Accademia, era un'artista completa, le piaceva l'arte, si occupava di ...