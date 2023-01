Gina Lollobrigida | l’ex marito Milko Skofic ed il figlio Andrea | cosa pensava di Piazzolla

(Di lunedì 16 gennaio 2023) La morte diha acceso i riflettori sulla vita privata della grande diva del cinema, scomparsa all’età di 95 anni. La sua vita sentimentale è stata molto tumultuosa. Nonostante i numerosi corteggiatori, la ‘Bersagliera’ ebbe un solo, dal quale ebbe il suo unico... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Agenzia ANSA

, tutti i suoi amoriNegli ultimi anni è rimasta al centro delle cronache per i casi giudiziari di dissidi familiari con il figlio, finiti in una puntata di Un giorno in pretura A 95 anni se ne vae con ... È morta Gina Lollobrigida - Cultura & Spettacoli Gina Lollobrigida, morta a 95 anni, è stata anche vittima di alcune truffe. Il caso riguarda soprattutto la complicata vicenda giudiziaria contro l’imprenditore… Leggi ...Gina Lollobrigida si è spenta all'età di 95 anni: da "Pane, amore e fantasia" a "Torna a settembre", le pellicole cult della diva del cinema ...