Gina Lollobrigida | l' addio della nipote pattinatrice | ' Venir paragonata a te mi ha sempre dato una carica maggiore'

la Repubblica

Impossibile dimenticarla mentre in Pane amore e gelosia sul palco di un teatrino balla e canta la tarantella davanti allo sguardo ammaliato del maresciallo Vittorio de Sica., la Bersagliera, l'ultima diva del cinema italiano, ci ha lasciato: aveva 95 anni. Attrice iconica, protagonista di più di 60 film, ha lavorato con i più grandi attori di quegli ...Non si è mai risparmiata in quanto ad eleganza, sontuosità, massimalismo .Lollibrigida, attrice iconica che si è spenta oggi all'età di 95 anni, amava le stampe maculate, le pellicce (in un'epoca in cui il loro aspetto etico non era ancora stato sollevato), i tacchi a ... Morta Gina Lollobrigida, la "bersagliera" del cinema italiano Con Gina Lollobrigida scompare, a 95 anni, una grande protagonista del cinema che, negli anni ‘44/45, da giovanissima debuttante, calcò le scene anche dei teatri di Todi e di Monte Castello di Vibio.PIETRASANTA - Si è spenta questa mattina, a 95 anni, in una clinica romana dove era ricoverata Gina Lollobrigida. L’attrice, grande protagonista del cinema italiano, era nata a Subiaco il 4 luglio del ...