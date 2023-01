Gina Lollobrigida | la tristezza di Sophia Loren | “Profondamente addolorata”

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 16 gennaio 2023) La morte diha portato alle reazioni di numerose star e colleghi. Tra queste commuovono le parole di. L’attrice ha voluto ricordare la collega e e storica “rivale” ad Adnkronos con una semplice frase in cui ha fatto capire il suo profondo sconforto. “Sonoe scossa”, così laha chiosato di fronte alla morte dellache si è spenta oggi all’età di 95 anni. Essendo state dive nello stesso periodo tra loro c’era anche una sana rivalità. Tanto che si vociferava che le due attrici fossero entrate in forte contrasto per il film Pane, amore e…, il primo film della nota tetralogia senza lasostituita proprio dalla. Negli anni ...