Gina Lollobrigida è morta | la Toscana piange la scomparsa della grande diva del cinema

Agenzia ANSA

Lui le offrì da bere, poi i ricordi cominciarono a diventare più offuscati: quando si svegliò, la giovaneera nuda sul letto di lui, e non sapeva spiegarsi perché. Un anno più tardi sarò ...L'attrice è deceduta a 95 anni. Da Pietrasanta ad Arezzo, ecco il legame della grande attrice con la regione ... È morta Gina Lollobrigida «Non se n’è andata soltanto una diva del cinema ma una vera star planetaria. Gina Lollobrigida è stata qualcosa che non si può descrivere, per lei hanno perso la testa tutti. Dannatamente bella e con ...(Adnkronos) – “Con la scomparsa di Gina Lollobrigida se ne va un’altra grande stella del cinema italiano”. Così Ornella Muti all’Adnkronos appresa la notizia della morte di Gina Lollobrigida scomparsa ...