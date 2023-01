Gina Lollobrigida è morta | addio alla diva del cinema italiano

(Di lunedì 16 gennaio 2023)oggi 16 gennaio 2023.all’attrice italiana che si è spenta a 95 anni. Era infatti nata a Subiaco il 4 luglio del 1927. Se ne va dunque una delle ultime grandi star internazionali deldi cui negli ultimi anni si era tornati a parlare di lei in virtù del suo patrimonio e di vicissitudini personali. L’attrice nata come Luigiae aveva debuttato sul grande schermo nel 1946, ancora 19enne, nel film Aquila nera di Riccardo Freda. Negli anni aveva lavorato con i più grandi registi della storia delcome Alberto Lattuada, Vittorio de Sica, Pietro Germi, Mario Monicelli e molti altri ancora. Era poi approdata a Hollywood nel 1953 recitando in Il tesoro dell’Africa di John Huston e a livello ...

Agenzia ANSA

È morta all'età di 95 anni, grande diva dle cinema italiano. L'attrice era nata a Subiaco il 4 luglio del 1927.era stata operata a settembre dopo un incidente domestico in cui, a causa di una ...Giornata di lutto per il cinema italiano e internazionale. Oggi, lunedì 16 gennaio 2023, si è spenta infatti a Roma, attrice simbolo del cinema nostrano che recitò in alcune delle pellicole più famose dei più grandi registi come Mario Monicelli, Mario Soldati, Pietro Germi, Alberto Lattuada e ... È morta Gina Lollobrigida - Cultura & Spettacoli È morta Gina Lollobrigida, una delle attrici più importanti degli anni Cinquanta e Sessanta. Vita, carriera, amori ...E' morta Gina Lollobrigida: addio alla "bersagliera", una delle ultime grandi dive del cinema italiano: aveva 95 anni.