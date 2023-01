Gina Lollobrigida è morta a 95 anni | addio al sex symbol di Hollywood che non voleva essere attrice

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 gennaio 2023)“Lollo”. Gli occhioni magnetici e il sorriso sensuale di una delle dive del cinema italiano riconosciuta e amata a livello internazionale ci hanno lasciato.a 95lunedì 16 gennaio. Lo scorso settembre aveva avuto una caduta con la rottura del femore, mentre era in corsa alle elezioni politiche con Italia Sovrana e Popolare per un seggio al Senato. Donna risoluta e bellissima, caparbia e consapevole del proprio fascino, capricciosa e determinata, riuscì ad affermarsi con la rinascita del cinema italiano del primo dopoguerra, e poi neglisessanta a farsi conoscere non senza lasciare cuori infranti dietro di sé nella culla di. Sexe interprete orile di moltissimi numeri ...