Gina Lollobrigida | con la macchina fotografica ha girato il mondo

Agenzia ANSA

13.55 Lollo, da Bersagliera a Fata Turchinadiventa per tutti la Bersagliera, dopo il successo di "Pane, amore e fantasia", di Luigi Comencini. Per lo stesso regista sarà la Fata Turchina del Pinocchio in tv. Con Silvana ...E' morta. Grande protagonista del cinema italiano, era nata a Subiaco il 4 luglio del 1927, aveva quindi 95 anni compiuti. Lo scorso settembre l'attrice, che una generazione ha conosciuto ... È morta Gina Lollobrigida Roma, 16 gen. "Sono profondamente addolorato. Gina Lollobrigida, oltre ad essere un'artista unica, eclettica, il cui valore è stato riconosciuto a livello mondi ...«Fa sembrare Marilyn Monroe simile a Shirley Temple». Così Humphrey Bogart descriveva Gina Lollobrigida. La diva, icona del cinema italiano, che si contendeva flash e primato con Sophia Loren, si è ...