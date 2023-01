Giappone partner strategico | anche per gli 007 italiani? 

(Di lunedì 16 gennaio 2023) La scorsa settimana, al termine del loro incontro a Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni e il primo ministrose Fumio Kishida hanno annunciato il rafforzamento delle relazioni bilaterali al rango di partenariato. Presto verrà avviato un meccanismo di consultazione bilaterale Esteri-Difesa che dovrebbe riunirsi per la prima volta nel corso di quest’anno, come raccontato su queste pagine. La svolta è avvenuta un mese dopo l’intesa sottoscritta un mese fa dai governi di Italia, Regno Unito eper la realizzazione di un aereo da combattimento di sesta generazione (Global combat air programme). Questo programma “può rappresentare un volàno importante per i rapporti commerciali ed economici tra Roma e Tokyo”, ha spiegato Guido Crosetto, ministro della Difesa, in un’intervista a ...

AGI - Agenzia Italia

Dopo intese conesterni come il colosso Bosch , la Volkswagen ha iniziato a disegnare in ... all'inizio del 2026, e quindi in, nello stesso anno. Hundai che scommette da tempo sulla ...... da Tokyo, un breve spunto di Gianluca Di Donfrancesco: "Svolta storica per il, da sempredegli Stati Uniti", (tranne che negli anni quaranta, si potrebbe notare scherzosamente, ... Italia e Giappone, partner storici uniti in G7 e G20 La svolta è avvenuta un mese dopo l’intesa sottoscritta un mese fa dai governi di Italia, Regno Unito e Giappone per la realizzazione di un aereo da combattimento di sesta generazione (Global combat ...Il Giappone è una nazione amica e un partner di importanza centrale e strategica per gli interessi dell'Italia. Lo dichiara il ...