Giappone | aumento delle spese statali per contrastare il calo delle nascite

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Nella conferenza stampa di capodanno il primo ministrose Fumio Kishida ha annunciato che intraprenderà “misure senza precedenti” per affrontare il problema della bassa natalità del Paese. Il quadro generale dei provvedimenti sarà presentato entro giugno. Aumentare l’imposta sul consumo per aumentare leCome stabilito dal premier, l’inizio della discussione su queste misure “audaci” avverrà con l’ascolto di gruppi di giovani, di genitori e di esperti da parte del ministro Masanobu Ogura. Quest’ultimo detiene infatti il ministero con delega fra l’altro alla solitudine e all’isolamento, alle politiche per l’infanzia e alla natalità in. Il fondamento dei futuri provvedimenti dovrebbe consistere nel raddoppiodedicate ai temi suddetti. Il budget ...

