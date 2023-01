Gf Vip7 | Antonino Spinalbese sbugiardato da Tavassi

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 16 gennaio 2023)è recentemente rientrato nella Casa del Grande Fratello Vip dopo un periodo in ospedale ma il suo rientro non è stato visto di buon occhio dagli altri concorrenti del reality, che si sono insospettiti di fronte al fatto che l’ex di Belen possa aver ricevuto delle dritte da fuori o addirittura che possa aver guardato il programma in televisione e quindi falsato le dinamiche del gioco, detenendo un forte vantaggio su tutti loro. Primo fra tutti Edoardo, che non si è fatto problemi a smascherare. Gf, le domande diche hanno messo in difficoltàDurante la puntatasi confronta direttamente cone gli dice: “C’è una cosa che non mi torna. ...