GF Vip | scoppia la bomba | “Voto truccato? Il padre di Antonella…”

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Francesco Chiofalo, ex fidanzato di Antonella Fiordalisi ha rilasciato delle dichiarazioni scottanti. L’ex gieffino si è scagliato contro la vippona e le sue dichiarazioni hanno fatto immediatamente il giro della rete. Ma cosa ha detto? Francesco Chiofalo ed Antonella Fiordelisi hanno vissuto una bella storia d’amore, poi però giunta al capolinea. I apporti tra loro, pare che non siano distesi, almeno stando alle recentissime dichiarazioni rilasciate da Chiofalo. L’ex volto di Temptation Island ha rilasciato una lunga intervista nel corso della quale ha parlato anche della sua ex compagna, Antonella Fiordelisi.? Parla l’ex compagno di Antonella: cosa sta accadendo al GF Vip (Ilovetrading.it)In una chiacchierata fatta ai microfoni di Giada Di Miceli a Non succederà più in onda su Radio Radio, Francesco Chiofalo ha detto la sua circa la ...